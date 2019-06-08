Ученые выяснили простой и самый эффективный способ, как понизить давление

8 июня 2019, 23:48

Границей нормы артериального давления считается показатель в районе 120/80 миллиметров ртутного столба.

Как понизить давление
Ученые объяснили способ, как понизить давление / Фото: newsru.co.il

Есть простой, но эффективный способ, как понизить высокое давление – просто выспаться. Причем спать нужно от шести до девяти часов в сутки.

К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета, сообщается на сайте вуза.

В результате исследования они установили, что у не выспавшихся людей на следующий день повышается систолическое давление. Границей нормы артериального давления считается показатель в районе 120/80 миллиметров ртутного столба.

Ученые отметили, что хронический недостаток сна повышает риск развития гипертонической болезни, стресса и может привести к снижению уровня инсулина.

Ранее кардиологи изменили нормы традиционного артериального давления. Специалисты полагают, что показатели необходимо корректировать.

Также стало известно, сколько нужно спать для сохранения здоровья. Важное открытие совершили европейские кардиологи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ученые давление
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:33
Сексолог объяснил, откуда берутся фантазии о групповом сексе
08 июня, суббота
23:58
Чубаров объявил, с кем крымские татары идут на выборы в Раду
23:48
Ученые выяснили простой и самый эффективный способ, как понизить давление
23:20
"Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным?": Панин жестко наехал на Харламова и пригрозил ему компроматом Фото Видео
23:01
Украина - Люксембург: история встреч, судьи, прогнозы экспертов, где смотреть
22:55
"Кровь на губах": дочь Гриценко угодила в ДТП
22:50
Кто в Венгрию, кто в Румынию: опрос показал, сколько закарпатцев хотят жить в унитарной Украине
22:18
"Хлоп – и все": сын Бари Алибасова рассказал, как тот отравился и что с ним теперь
21:54
"Санкции – это ошибка": глава делегации стран ЕС возжелала "прекрасного крымского вина"
21:38
Самопомич объявила кандидатов в мажоритарных округах
21:06
Цены на гречку и хлеб в Украине взлетят: когда и насколько
20:48
Партия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки: с кем политики идут на выборы в Раду Видео
20:15
Начальник полиции сбил ребенка: появилось видео первых минут после ДТП в Конотопе Видео
19:34
Австралийская теннисистка впервые в карьере выиграла турнир Большого Шлема
19:19
"Лишь хруст костей": российский журналист анонсировал выездные визы и возвращение смертной казни в РФ
18:50
В Германии "непутевый" премьер призвал отменить санкции против России
18:39
Главные новости 8 июня: Притула и чета Билоножко собрались в депутаты, партия Саакашвили пойдет в Раду в одиночку Фото
18:05
"Те же грабли": Гриценко решил объединиться с Саакашвили на выборах в Раду
17:35
На Киев идет опасная гроза
17:28
Чета Билоножко собралась в Раду: приютил артистов в списке Смешко
17:19
Мастера спорта по борьбе до смерти забили в Москве
17:07
Вакарчук потянул на выборы известного журналиста
16:45
Золотые монеты и слитки: под Киевом обчистили дом нардепа-беглеца из БПП
16:38
После скандала с дочерью Алсу Первый канал решил судьбу шоу Голос. Дети в России Видео
16:19
Грандиозное празднование дня рождения Елизаветы II: Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Фото Видео
15:50
Херсонский коп сбил двух пешеходов
15:40
Тони Фергюсон vs Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров Видео
15:24
Вкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладость Видео
14:44
Зинченко поцеловал журналистку после игры с Сербией Видео
14:39
"Падаль в накрахмаленных рубашках": Садовый рассказал, кого поведет на выборы в Раду
13:36
"Уже нет политического будущего": на выборы в Раду партия Саакашвили пойдет в одиночку Видео
13:04
"Счастлив, что скоро смогу вылететь в Рим": Паулу Фонсека прокомментировал свое будущее
12:57
Смешко ведет на выборы людей Садового и обвиняемого в госизмене экс-главу Генштаба
12:29
Олимпик начал войну с Украинской ассоциацией футбола
12:25
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото
12:20
Больше не пара в Instagram: Свитолина и ее французский бойфренд расстались
12:01
Сколько успели награбить Путин и его дружки мнение
11:33
"Полезный идиот врага": Сергей Притула идет на выборы в парламент в списке партии Вакарчука Видео
11:06
"Злостное невыполнение обязанностей": под Киевом погиб 2-летний ребенок
10:43
Валентина Шевченко vs Джессика Ай: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров Видео
10:36
Алина Гросу стала замужней и показала фото с любимым
10:23
"Бомбезный" маринад для шашлыка: как замарировать мясо, курицу и грибы Видео
10:01
Российская писательница объяснила, почему Бари Алибасов мог выпить ядовитую жидкость
09:52
Почему у советских гоблинов так бомбит от сериала Чернобыль? мнение
08:59
На Харьковщине у детсада найдены мертвыми отец и дочь
08:29
Британский политик спрогнозировал исход переговоров Зеленский — Путин
08:00
У Зеленского назвали цель заявления президента о потере Россией контроля над боевиками
07:46
Кремль не собирается менять тактику по Украине мнение
07:30
В Конотопе авто "шишки" из полиции сбило мальчика, ребенок лишился селезенки Фото Видео
06:56
Украине очень повезло, что Порошенко вышвырнули с поста президента мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять