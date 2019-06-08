Ученые выяснили простой и самый эффективный способ, как понизить давление

Границей нормы артериального давления считается показатель в районе 120/80 миллиметров ртутного столба.
Есть простой, но эффективный способ, как понизить высокое давление – просто выспаться. Причем спать нужно от шести до девяти часов в сутки.
К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета, сообщается на сайте вуза.
В результате исследования они установили, что у не выспавшихся людей на следующий день повышается систолическое давление. Границей нормы артериального давления считается показатель в районе 120/80 миллиметров ртутного столба.
Ученые отметили, что хронический недостаток сна повышает риск развития гипертонической болезни, стресса и может привести к снижению уровня инсулина.
Ранее кардиологи изменили нормы традиционного артериального давления. Специалисты полагают, что показатели необходимо корректировать.
Также стало известно, сколько нужно спать для сохранения здоровья. Важное открытие совершили европейские кардиологи.