Магнитные бури в июле 2019: когда ждать самой убийственной бури месяца

29 июня 2019, 07:16

Главред выяснил, как помочь себе при магнитных бурях.

Магнитные бури в июле 2019
Магнитные бури в июле 2019: когда ждать самой убийственной бури месяца / replyua.net

Магнитные бури в июле 2019 принесут три крайне неспокойных дня и еще 10 дней магнитных колебаний, которые не столь заметно скажутся на здоровье, больше повлияв на настроение.

Накануне этих дней стоит хорошенько высыпаться, не переедать тяжелой пищи, снизить кардионагрузки, заменив их долгими прогулками и стараться не нервничать. Людям с хроническими заболеваниями в такие периоды нужно держать под рукой свои лекарства. И, конечно, даже здоровым людям медики предписывают соблюдать питьевой режим во время любых магнитных колебаний, заменив кофе травяными чаями,а  в идеале – просто водой.

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Магнитные бури в июле 2019: расписание

По предварительному прогнозу, магнитные бури в июле 2019 распределены в течение всего месяца равномерно. В эти дни следует максимально обезопасить себя. Пик же возмущений традиционно выпал на середину месяца.

Непосредственно серьезных бурь в июле 2019 будет три:

  • 7 июля – магнитная буря средней интенсивности: лучше не переедать, отказавшись от очень соленой, жирной и копченой пищи, побольше пить и двигаться (но физические нагрузки не должны быть интенсивными и давать нагрузку на сердце: бег замените спортивной ходьбой, прыжки – приседаниями и т.п.);
  • 15 июля – самая сильная магнитная буря ожидается в этот день: может вызывать не только привычные симптомы магнитных бурь вроде головокружения и сонливости, но и апатию, тошноту и озноб (никаких серьезных на этот день лучше не планировать);
  • 29 июля – завершает месяц магнитная буря средней интенсивности, последствия от нее будут на порядок меньше, чем от предыдущей.

Кроме того, магнитные колебания прогнозируются на 3, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 21, 26, 28июля.

Симптомы при магнитных бурях

Помимо указанных выше магнитные бури также часто провоцируют:

  • сонливость или, наоборот, бессонницу;
  • внезапное ухудшение самочувствия,
  • раздражительность,
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

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