Самая страшная магнитная буря за 10 лет: что делать, когда начнет трусить и тошнить по-черному

14 июля 2019, 06:47

Эксперты советуют хорошенько выспаться накануне.

Мощнейшая магнитная буря за эти 10 лет обрушится 15 июля 2019
Мощнейшая магнитная буря за эти 10 лет обрушится 15 июля 2019 / фото: donbass.ua

Мощнейшая магнитная буря в июле 2019 ожидается 15 июля. Причем это будет самая сильная магнитная буря, с которой сталкивалась Земля, за последние 10 лет.

Она повлияет как на настроение людей, так и на их здоровье.

Магнитная буря 15 июля 2019 общую апатию и сонливость. У людей будет кружится голова. Даже неметеозависимых людей может тошнить и знобить.

Чтобы максимально защититься от последствий магнитной бури, эксперты советуют хорошенько выспаться накануне, а в сам день метеоудара не переедать тяжелой пищи и стараться не нервничать, отказаться от кардионагрузок, предпочтя им долгие прогулки.

Людям с хроническими заболеваниями проверить наличие нужных лекарств стоит заранее. И даже тем, кто не жалуется на здоровье, врачи велят соблюдать питьевой режим, заменив кофейные напитки травяными чаями, а в идеале – чистой водой.

Следующая магнитная буря ожидается 29 июля. Но последствия от нее будут на порядок меньше, чем от предыдущей.

Симптомы при магнитных бурях

Помимо указанных выше магнитные бури также часто провоцируют:

  • сонливость или, наоборот, бессонницу;
  • внезапное ухудшение самочувствия,
  • раздражительность,
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

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