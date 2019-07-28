Контрольный в голову и сердце: мощная магнитная буря конца июля принесет проблемы с сосудами

Сильная магнитная буря ожидается 29 июля. Но ощущаться ее влияние начнет заранее.
Июль 2019 отличился самой сильной магнитной бурей за 10 лет. И пусть она была самой сильной, но это не единственная мощная магнитная буря в июле 2019.
Еще один удар атмосфера приготовила людям под конец месяца. Уже накануне медики советуют помочь себе и лечь спать пораньше (или хотя бы вовремя) и не нагружать организм тяжелой пищей, чтобы последствия магнитной бури переносились полегче.
Магнитная буря 29 июля 2019 будет послабее, чем 15-го числа. Однако она все равно доставит людям немало проблем со здоровьем, особенно метеозависимым.
В особой зоне риска люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как магнитные возмущения несут с собой проблемы с сосудами.
Даже здоровые люди 29 июля могут жаловаться на:
- головокружения;
- головные боли вплоть до мигрени;
- слабость;
- тошноту.
В то это время стоит снизить физические нагрузки (отказавшись от кардио-упражнений), побольше гулять (только не в полуденный пик зноя, а утром или вечерком) и в течение дня не забывать пить воду. Кофе в этот период под запретом. Лучше выпить травяной чай, особенно чай с мятой, это вообще самое верное народное средство от последствий магнитных бурь. Ведь в мяте есть вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.
Симптомы при магнитных бурях
Помимо указанных выше магнитные бури также часто провоцируют:
- сонливость или, наоборот, бессонницу;
- внезапное ухудшение самочувствия,
- раздражительность,
- рассеянность внимания.
Магнитные бури: что делать
В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.