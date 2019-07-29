Диетолог "убила" миф о фруктовых смузи

Фруктовые смузи содержат большое количество фруктозы, предупредила диетолог / Скриншот

Диетолог Альбина Комиссарова предупредила, что фруктовые смузи не являются здоровой пищей, поскольку в них содержится большое количество фруктозы.

Лучше потреблять смузи, в которых есть не только фрукты, но и овощи, написала эксперт в Instagram.

Комиссарова отметила, что фруктовые смузи могут быть в рационе взрослых в том случае, если нужно быстро восстановить силы, но нет возможности поесть, а в меню детей, если они в другом виде не едят фрукты.

"…Заменяйте часть фруктов на овощи/зелень, выбирайте легкую основу — вода/кефир/нежирное молоко, делайте густой смузи, чтобы сохранить цельные кусочки", — посоветовала диетолог.

Ранее спортивный диетолог Ольга Усенко сообщила, что ряд продуктов могу помочь человеку преодолеть тягу к сладкому, в частности, йогурт и смузи на его основе, орехи и авокадо.