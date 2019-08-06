Украину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря

6 августа 2019, 08:59

Сильная магнитная буря ожидается сегодня, о ее приближении известно стало буквально за день.

Украину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря
Украину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря / bashinform.ru

Мощнейшая магнитная накрыла Землю утром 6 августа 2019.

О метеоударе IV уровня опасности известно стало буквально накануне, свидетельствуют данные на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Последствия бури будут ощущаться до конца дня. Люди могут жаловаться на такие симптомы при магнитных бурях:

  • резкое ухудшение самочувствия без особо видимых причин;
  • бессонницу или, наоборот, сонливость;
  • скачки давления;
  • головную боль;
  • раздражительность;
  • рассеянность.

Чтобы максимально помочь себе при магнитной буре, снизив ее негативное влияние, врачи советуют не есть сегодня острой и тяжелой пищи, кофе заменить чаем (желательно травяным) и простой водой, а также побольше гулять на свежем воздухе (но не по жаре, а в утренние и вечерние часы).

Украину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря
Украину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря

Напомним, что следующая серьезная магнитная буря ожидается уже завтра. Так что сегодня стоит постараться лечь спать вовремя.

Магнитные бури: что делать

Как уже упоминалось выше, в дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Читайте такжеДва удара по здоровью: прогноз магнитных бурь на август 2019 встряхнуть людей по серьезкеКандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

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