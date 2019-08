Вышел первый трейлер новой Need For Speed

Need for Speed Heat

В сети опубликован первый предрелизный трейлер гоночной игры Need for Speed Heat, которая выйдет уже 8 ноября на PS4, Xbox One и ПК. Игра рассказывает о легальных и нелегальных гонках в вымышленном городе Палм-Сити.

Согласно лору игры, в городе, основой которого послужил Майями, днём проводятся разрешённые соревнования Speedhunters Showdown. Участие в них позволяет заработать деньги на модификацию и улучшение своих машин. А вот ночью проводятся совсем другие заезды.

В них можно заработать репутацию и испытать себя. Репутация, как отмечается, даёт доступ к особым игровым событиям и лучшим запчастям. А ещё приходится ускользать от полиции, кроме того, некоторые соперники играют не по правилам.

Из ролика неясно, будет ли в игре полноценная карьера за полицию, как это было в NFS: Rivals. Хотя подобное выглядело бы вполне уместно. Также отметим, что премьеру геймплея покажут 19 августа во время церемонии открытия Gamescom 2019 в 21:00 по Киеву.

Следует отметить, что владельцы платной подписки сервисов ЕА получат ранний доступ к игре уже 5 ноября, а не 8.

Цена для Украины пока неизвестна.