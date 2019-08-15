Следом за Facebook в компании Microsoft тоже признались в грешке

Компания обновила правила конфиденциальности пользователей сервисов Cortana и Skype Translator.
В компании Microsoft признали, что собирали и прослушивали голосовые записи пользователей в сервисах Cortana и Skype Translator. Такие действия объясняют необходимостью улучшения сервисов.
Как сообщает Reuters, Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов чтобы "внести большую ясность". В частности, в информацию о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: "Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи".
Ранее в политике конфиденциальности Microsoft не было четкого указания на то, что сотрудники корпорации могут иметь доступ к записям разговоров пользователей.
Cortana - виртуальный голосовой помощник с элементами искусственного интеллекта для Windows 10, Android и iOS. Впервые он был продемонстрирован в 2014 году. Программа Skype Translator появилась в октябре 2015 года. Она способна практически мгновенно осуществлять перевод.
Напомним, ранее в компанни Facebook также признали, что расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Прекратилась прослушка более недели назад.