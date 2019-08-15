Следом за Facebook в компании Microsoft тоже признались в грешке

15 августа 2019, 09:02

Компания обновила правила конфиденциальности пользователей сервисов Cortana и Skype Translator.

Microsoft
Microsoft объясняет прослушку необходимостью улучшить сервисы/ Reuters

В компании Microsoft признали, что собирали и прослушивали голосовые записи пользователей в сервисах Cortana и Skype Translator.  Такие действия объясняют необходимостью улучшения сервисов.

Как сообщает Reuters, Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов чтобы "внести большую ясность". В частности, в информацию о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: "Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи".

Ранее в политике конфиденциальности Microsoft не было четкого указания на то, что сотрудники корпорации могут иметь доступ к записям разговоров пользователей.

Cortana - виртуальный голосовой помощник с элементами искусственного интеллекта для Windows 10, Android и iOS.  Впервые он был продемонстрирован в 2014 году. Программа Skype Translator появилась в октябре 2015 года. Она способна практически мгновенно осуществлять перевод.

Напомним, ранее в компанни Facebook также признали, что расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Прекратилась прослушка более недели назад.

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