Как врачи вынимают лампочку изо рта и почему она не вытаскивается сама

Почему лампочка входит, но не выходит – фокус с лампочкой во рту

Многие интересуются, правда ли что если засунуть лампочку – то вытащить ее самому уже не получится. Да, это так. И вот почему.

Лампочка входит в рот без проблем благодаря своей обтекаемой грушевидной форме. Плюс из положения закрытого рта человеку максимально раздвинуть челюсти проще всего: ведь челюстные мышцы не были напряжены изначально. А вот вытащить ее без посторонней помощи уже не выйдет.

После того, как лампочка оказалась во рту – мышцы челюстей (пытаясь удержать предмет) напрягаются, сжимаясь еще сильнее. Человек попадает в парадоксальную ловушку: раскрыть рот шире он может лишь при расслабленных мышцах челюсти (как бывает в состоянии закрытого рта), а расслабить-то мышцы при открытом рте и не выходит.

Читайте такжеЧтобы стоял до звона: врачи составили топ-5 продуктов, максимально улучшающих потенциюКак же врачи вынимают лампочку изо рта? Убирая спазм жевательных мышц. Для этого либо колют специальный релаксант (например, реланиум), либо хирург вытаскивает инородный предмет с помощью своих специальных инструментов. При этом дискомфорт в челюсти сохраняется у пациента еще на несколько часов.

Домашний способ вытащить лампочку из рта – обернуть ее тканью (можно использовать тот же носовой платок), а затем аккуратно разбить отверткой или иным подручным средством. С распределением ткани вокруг лампочки, конечно, придется повозиться, но на форумах люди бывалые утверждают: дело это хоть и сложное, но не невозможное.

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