Ученые выяснили, почему правильно пить кофе – только с сахаром

Почему правильно пить кофе – только с сахаром / Фото: Instagram/russia_coffee

Нейропсихологи из Испании провели исследование, чтобы узнать, с чем пить кофе утром. Если точнее, то как правильно пить кофе – с сахаром или без.

В итоге они выяснили, пить кофе обязательно нужно с сахаром: только в сладком виде этот напиток улучшает работу мозга.

Чтобы выяснить, как правильно пить кофе для здоровья, 40 добровольцев приняли участие в исследовании. В результате выяснилось, что кофеин увеличивает активность работы отделов мозга, отвечающих за повышение внимательности, способность концентрироваться и память – лишь вступая во взаимодействие с глюкозой.

Читайте такжеУспенский пост 2019: что главное – в еде и не толькоИспанские ученые также выяснили, что кофе с сахаром значительно улучшает когнитивные способности человека, когда тому нужно постоянно сохранять внимательность и использовать память по максимуму. А вот если сделать себе кофе без сахара, то такой напиток становится совершенно бесполезным для здоровья мозга.

Ранее диетолог пояснила, когда пить кофе – до или после еды. Кофе натощак раздражает стенки желудка, что в дальнейшем может привести к гастриту. А также повышает аппетит.