Астролог назвал лучший день августа

9 сентября 2019, 06:22

Самый классный день месяца будет связан с благоприятной комбинацией планет "парус".

Знаки Зодиака_астрология
18 сентября - самый лучший день месяца/ rabstol.net

Астролог Влад Росс считает, что самым удачным днем месяца станет 18 сентября. Об этом он рассказал в комментарии Главреду.

"Именно 18 сентября – самый лучший день в месяце, чтобы начать важное дело. Нужно отметить его как самый позитивный и классный день в сентябре, который будет связан с благоприятной комбинацией планет "парус". В этот день можно словить попутный ветер, волну удачи и дальше двигаться вместе с ней", - заявил Росс.

По его словам, люди, которые встретятся в этот день, встретятся неслучайно – они, скорее всего, окажутся связанными в будущем построением карьеры или реализацией общей цели. Потому благоприятно именно с 18 сентября выходить на новое место работы.

Читайте такжеСказочный успех: названы самые везучие знаки Зодиака в сентябре"Кроме того, Сатурн будет пребывать в благоприятном положении – он начнет директное движение 18 сентября. Поэтому может быть успех в карьере, в построении новых стратегий, постановке новых задач и целей, реализации амбиций и достижении поставленных задач. Именно Сатурн связан с карьерой и профессиональной деятельностью, делопроизводством и важными достижениями", - объяснил он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп Влад Росс гороскоп на сентябрь
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:22
Астролог назвал лучший день августа
05:54
Цена обмена: о чем тайно договорились Зеленский и Путин мнение
05:28
Конец света 23 сентября: Земля остановится, "сойти" никто не сможет - ученые
05:01
Фейд – модная мужская стрижка "без правил" 2019: свежие 39 фото из Instagram Фото Видео
04:14
Эксперты назвали топ-8 доступных продуктов для укрепления иммунитета
03:47
"Начали исчезать": журналист рассказал о судьбе выданных России заключенных Видео
03:17
На Николаевщине вор-рецидивист захватил заложницу и ранил копа
02:40
Игра на рейтингах: экс-министр назвал риски сокращения числа нардепов Видео
02:06
В России предложили вручить Зеленскому Нобелевскую премию мира Видео
01:53
Не упустите удачу: астролог назвал самые счастливые часы для знаков Зодиака Видео
01:34
Обменянные на Савченко Ерофеев и Александров мертвы – журналист Видео
01:09
Средиземноморская диета: эксперт назвала продукты и рассказала, в чем польза
00:30
Танці з зірками 2019 3 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
00:29
Два возможных сценария на Донбассе после обмена пленными мнение
00:18
В Феофании поделились подробностями состояния здоровья освобожденных украинцев Видео
08 сентября, воскресенье
23:55
В ООН внезапно предъявили требования Украине по Крыму
23:24
"Тоска по гонорарам": в России обвинили Катамадзе в лицемерии Видео
22:59
Путин озвучил Макрону ожидания от Украины Видео
22:28
Аваков пригрозил Зеленскому отставкой – СМИ
22:01
В Крыму разбушевался мощный шторм, есть погибшие: шокирующее видео Видео
21:40
Ради Кокорина и Мамаева хотят нарушить Регламент в российском футболе
21:30
"Позорные договоренности": в Слуге народа разгромили Минские соглашения Видео
21:04
Выборы в Крыму: Россия обвинила Facebook и Google во вмешательстве
20:37
"Где логика?" Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве Видео
20:30
Танці з зірками 2019: 3 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:02
Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным
20:00
Дело Цемаха: в РФ прокомментировали требование Нидерландов Видео
19:58
Леклер феерично выиграл Гран-при Италии
19:29
"Мы недовольны": в Нидерландах распекли Украину за передачу Цемаха РФ Видео
19:20
Украина усиливает телесигнал на Донбасс и Крым
18:59
РФ должна освободить всех украинцев: в Госдепе оценили обмен пленными Видео
18:49
В России резко ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму
18:21
Медведчуку грозит кара за переговоры с РФ: в Слуге народа рассказали детали Видео
17:59
Приходько обвенчалась в церкви со вторым мужем: трогательные фото Фото
17:50
Девочки дерутся, мальчики снимают: в Запорожье девушки устроили побоище Видео
17:33
Финалистка конкурса Мисс Италия вспомнила украинский язык
17:20
Соглашение о закрытии дел: в Украине ответили на новое предложение РФ Видео
16:48
"Комментариев не пишу": Сенцов завел странички в соцсетях Видео
16:23
Толчок для роста экономики: эксперт назвал ключевые механизмы Видео
15:55
Кровавое ДТП в "ДНР": грузовик раздавил Славуту, пятеро погибших, в том числе ребенок Видео
15:31
В Украине объяснили, почему в аннексированном Крыму не дождутся днепровской воды Видео
15:13
"До Нового года поработаем – и все!": Богдан удивил заявлением после обмена пленными Видео
14:51
Луценко объяснил, почему Украина не могла выдать Нидерландам боевика Цемаха Видео
14:27
"Деньги закончились": Катамадзе озадачала странным заявлением о русских - видео Видео
14:26
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: Хабиб снова выпрыгнул из клетки
14:18
На столичных Теремках из озера достали тело женщины Видео
14:17
Позор на матче отбора Евро-2020: во Франции перепутали страну и гимн гостей Видео
13:55
Бацька пошел на шантаж: пригрозил обрубить транзит нефти из РФ Видео
13:49
Раскабаневший "клоун" Пушилин выгулял свою тушу в окопе Видео
13:41
Аналитики Fitch назвали условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять