Доктор Комаровский раскрыл три главных причины плача

Дети могут плакать из-за инстинкта звать на помощь криком, сообщил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что есть три главных причины плача, первая из них, - инстинкт звать на помощь криком.

Вторая основная причина плача - неудовлетворенные физиологические потребности, а третья - дискомфорт или боль, написал эксперт в Instagram.

Медик отметил, что инстинкт звать на помощь криком у разных детей выражен по-разному, поэтому продолжительности и интенсивность плача у малышей разная.

"…главной отличительной особенностью инстинктивного плача будет его мгновенное прекращение после того, как ребенок оказывается на руках у взрослых…", - подчеркнул доктор Комаровский.

Читайте такжеДоктор Комаровский развеял самый главный миф о гигиене детейКандидат наук добавил, что если ребенок плачет, а причина неизвестна, необходимо задуматься о болезнях и попытаться обнаружить причину слез вместе с врачом.

Ранее Евгений Комаровский посоветовал, что нужно делать для того, чтобы вырастить ребенка самостоятельным. Врач отметил, что в приучении малыша к самостоятельности есть ключевой момент.⠀