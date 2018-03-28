Ученые "вычислили" новую дату конца света

По результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в следующем году.

Согласно исследованию, в следующем году массивный астероид столкнется с Землей и все живое погибнет.

В такую версию апокалипсиса верят не все ученые, поскольку она им кажется неправдоподобной.

Часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

Если планета избежит первых двух столкновений, то в 2135 году падение астероида Бенну, который беспокоит специалистов NASA, Земля "не переживет".

Напомним, ранее сообщалось, что ученый нашел в Библии точную дату конца света.