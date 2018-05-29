Huawei готовит выпуск гнущихся смартфонов

Китайская компания Huawei, один из лидеров на рынке смарфтонов, готовит выпуск гибких телефонов.

Как сообщает PhoneArena со ссылкой на корейские СМИ, Huawei объединила усилия с BOE Technology для создания своих первых складывающихся смартфонов.

BOE Technology была первой китайской компанией, специализирующейся на плоских панелях, которая начала выпускать гибкие OLED-дисплеи еще в 2017 году. В отчете говорится, что BOE будет выпускать 8-дюймовые (20-сантиметровые) гибкие панели OLED с гибкой структурой, которые Huawei будет использовать в своих складных смартфонах.

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Кроме того, в докладе упоминается, что BOE Technology получила заказы на разработку четырех прототипов складных панелей для двух разных производителей смартфонов, которые еще не были названы. Дата появления новых телефонов на рынке пока не указывается.