Астрологи назвали животные-талисманы знаков Зодиака

Привлечь удачу могут не только обереги и камни – но и животные. У каждого знака Зодиака – свой ментальный "фамильяр".

Их необязательно держать дома, можно навестить в зоопарке. Более того – это может быть просто статуэтка или изображение. А в случае с птицей, допустим, ее перо.

Животные-талисманы знаков Зодиака

Кто приносит удачу Скорпионам

Привлекает к Скорпионам любовь, семейное благополучие и взаимопонимание птица перепел. А газель наполняет активностью и энергичностью.

Усилить внутренний потенциал и развить способности помогут змея или медведь.

Волчица поспособствует внутренней идиллии.

Что приносит удачу Весам

У Весов сразу три птицы-талисмана:

гусь – подарит внутреннюю гармонию,

голубь – защитит от несчастья, тревог и болезней,

павлин – заставит окружающих им.

Их перья часто используют как амулет.

Не сойти с пути поможет осел, он же наделит целеустремленностью и повышенной интуицией.

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Что приносит удачу Овнам

В создании крепкой семьи Овнам помогут баран или овца. А покровительство оленя поможет дать обзавестись дополнительной силой для достижения своих целей и отпор поступающему негативу.

Олень с большими рогами дарит прилив сил, пополнение энергии, приводит в порядок внутренний мир. Нахождение рядом с ним помогает найти правильное решение.

Что приносит удачу Козерогам

"Тотемными" животными Козерогов можно считать козлов и котов. Они притянут удачу и здоровье. Поэтому не стоит упускать возможности общаться с ними вживую. Забавно, что удачу Козерогам приносит именно черная кошка – которая, по идее, сулит неудачу всем остальным.

Еще один талисман для Козерога – черепаха. Статуэткой черепахи неплохо обзавестись для благополучной семейной жизни, привлечения финансового достатка, счастья.

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Что приносит удачу Стрельцам

Куропатка подарит внутренние силы, которые будет легко направить на реализацию своего предназначения. Олень дает Стрельцам защиту и укрепляет силу духа, помогает добиться финансового успеха, общественного признания.

Непоседам и путешественникам лучше всех покровительствуют гусь и орел.

Кто приносит удачу Рыбам

Им помогают по жизни черепахи и рыбки. Личный аквариум просто обязан принести им успех и крепкое здоровье.

Наладить общение с окружающими Рыбам помогают чайка или дельфин. Они же – отличные помощники, если человек желает добиться хороших результатов в карьере и развить благоприятные черты характера.

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Что что приносит удачу Девам

Привлечь любовь, достаток, успех и здоровье Девам поможет кузнечик. Также ласточки помогут справиться с невзгодами и несчастьем, придав силы и оптимистический настрой.

Что приносит удачу Ракам

Ракам подходят раки. А хомяки и кролики подарят спокойствие, внутренний баланс и гармонию.

Также представителям знака подойдут животные, которые беспокоятся о своем потомстве – кошки, белки, слон, медведь.

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Что приносит удачу Близнецам

Сохранить веру в собственные силы и любовь к познанию Близнецам поможет ворон: он усилит интуицию, вплоть до экстрасенсорных способностей.

Изображение могучего слона придаст Близнецам спокойствие и умиротворенность.

Что приносит удачу Тельцам

Тельцам удачу принесет сова, заодно подарив терпение и увеличив связь с космосом. Она также поможет воплощать любые желания в жизнь.

Статуэтка в виде быка привлечет богатство и процветание. А корова поможет в любви и семейной жизни.

Филин или сова поможет Тельцам развивать интуицию, защитит от негативного энергетического воздействия со стороны. Птичка принесет счастье и удачу.

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Что приносит удачу Львам

В дом благополучие принесет крупная статуэтка льва. Это животное усилит волевые качества представителя знака, подарит энергию и инициативность, а также неограниченные возможности.

Орел поможет Львам улучшить социальный статус и личную жизнь. А божия коровка сгладит импульсивность, горячий нрав и вспыльчивость представителей знака.

Что приносит удачу Водолеям

Удачу по жизни Водолеям принесет голубь. Причем талисманом для этого знака является не столько сама птица, сколько ее крылья.

Если человек считает, что ему не хватает энергичности и самоуверенности – стоит обзавестись статуэткой козла.

С охраной в дальней дороге от возможных несчастий и плохих людей лучше всего справятся дельфин или кит.

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По материалам: Dailyhoro, Чародейка Онлайн, Знаки-Зодиака.РФ