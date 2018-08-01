Лузеры Водолеи и везунчики Близнецы. Гороскоп на август-2018 для всех знаков Зодиака

Особенно неблагоприятным август будет для тех знаков Зодиака, которые формируют Неподвижный крест, а это Лев и Водолей. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Львам в августе лучше сидеть "тише воды, ниже травы". У них может возникнуть кризис в семейных отношениях, в общении с людьми. Этому знаку угрожает клевета и различные сложные ситуации. Дабы избежать свержения с царского пьедестала, Львам лучше отправиться на отдых.

У Водолеев похожая ситуация. В августе против них могут плестись какие-то интриги. На них неожиданно могут подать в суд или начать относительно их следствие. Также Водолеев ждет очень травмоопасный период, особенно вблизи затмения. Наибольшая опасность несчастных случаев, ДТП, кризисов, получения травм, переломов, жизненных перемен и в августе именно у Водолеев.

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Не задастся месяц и у Скорпинов. Их ждут проблемы на работе, а также финансовые сложности. В это время Скорпиону, как никому другому, лучше отказаться от всех сделок, финансовых вливаний, покупок. Риск банкротства очень высок.

У Тельцов тоже будет сложный и опасный период. Особенно велик риск возникновения противостояния с начальством, конфликтных ситуаций с властями. Это не лучшее время, чтобы переходить на новую работу. Им, как и Львам, лучше в августе передохнуть.

Фартовыми знаками зодиака в августе 2018 станут Близнецы, Стрельцы, Девы и Рыбы.

Настоящими любимчиками судьбы в последний месяц лета будут Близнецы. В августе их ждут прекрасные поездки, путешествия. Их ждет успех в бизнесе и учебе.

Хороший период также ждет Стрельцов. У них очень удачно будут складываться контакты с иностранцами, взаимодействие с людьми издалека. Тот из Стрельцов, кто хотел бы поехать на заработки за границу и коренным образом изменить свою деятельность, может смело делать это в августе.

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УДев будет очень благоприятный месяц на работе и в бизнесе. Их может ждать продвижение по службе и увеличение доходов. Во второй половине месяца Девам лучше отправиться на отдых.

Представителей знака Рыбы в августе ждет хороший период. Они будут прекрасно себя чувствовать на морях и океанах. В этом месяце они могут найти вторую половинку, получить помощь, в том числе финансовую, протекцию, новый шанс и новые возможности.

Нейтральный месяц будет у Козерогов, Раков, Весов и Овнов.

Представителям знака Козерог в августе следует быть готовыми к борьбе за их финансы и имущество, особенно в первой половине месяца. Но последняя декада августа будет благоприятной - перед ними могут открыться новые возможности, они могут начать новые успешные дела.

У Раков начало месяца не очень благоприятно - велика опасность переломов. Но после 20-х чисел наступит хорошее время для реализации себя в карьере для смены работы и улучшения финансового положения.

Весов ждет благоприятная первая половина августа. Это будет период большой влюбленности, романтики. Также они будут везунчиками в финансовых делах. Конец месяца будет не очень благоприятным, поскольку могут возникать сложности, поэтому в 20-х числах им лучше отменить все важные встречи и поездки.

В августе у Овнов будет борьба не на жизнь, а на смерть с врагами, особенно вблизи затмения и в первых двух декадах месяца. Могут быть выяснения отношений, какие-то разборки, сложные ситуации. Зато конец месяца будет благоприятным, в частности для продвижения нового бизнеса, самореализации и составления грандиозных планов.

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