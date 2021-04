Авторы Pokémon Go выпустят новую AR-игру по франшизе Nintendo

Авторы Pokémon Go выпустят AR-игру по Pikmin / Nintendo

Американская компания по разработке программного обеспечения Niantic, авторы популярной игры Pokémon Go, объявила о новом партнёрстве с издательством Nintendo.

В рамках сотрудничества планируется выпустить новую мобильную игру с дополненной реальностью, основанную на популярной франшизе Nintendo Pikmin.

Пока что о новом проекте известно не так уж много. Niantic заявляет, что "приложение будет включать в себя игровые действия, которые подобно Pokemon GO будут поощрять ходьбу и сделают ее более увлекательной".

Pikmin – это серия игр-головоломок и стратегий в реальном времени, дебютировавшая на консолях Nintendo в 2001 году. Игры данной серии сосредоточены на управлении ордой похожих на растения существ под названием Пикмин, чтобы собирать предметы, уничтожая препятствия, избегая опасностей и сражаясь с фауной, которые опасны как для персонажа игрока, так и для пикмина.

Как говорят аналитики, обе компании Niantic и Nintendo заключили долгосрочное партнёрское соглашение, которое не ограничивается одной лишь игрой Pikmin. Более подробная информация о будущих приложениях будет раскрыта "в ближайшие месяцы". Саму игру планируют представить до конца этого года.

В начале марте редакция Bloomberg раскрыла подробности новой версии Nintendo Switch. Ожидается, что консоль получит 7-дюймовый дисплей от Samsung, а выход на рынок ожидается до конца 2021 года.

С момента запуска Nintendo Switch шесть игр преодолели отметку в 20 миллионов единиц: Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Sword and Shield, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons и Mario Kart 8 Deluxe.