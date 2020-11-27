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Бренд смартфонов Redmi представил новую серию Redmi Note 9 на любой вкус и кошелек

27 ноября 2020, 12:55

Новинки получили неплохую начинку и демократичный ценник.

Xiaomi Redmi Note 9 / Redmi

Популярный бренд бюджетных смартфонов Redmi показал на презентации в Китае сразу три своих новых устройства – Redmi Note9, Note9 Pro и Note9 4G. Все они отличаются как внешне, так и по характеристикам, а ценник, в зависимости от модели, варьируется от 4.5 до 9 тысяч гривен.

По уверению производителя, данная линейка смартфонов ориентирована, в первую очередь, на тех, кому необходимо качественное, но при этом современное устройство с широкой функциональностью за доступные деньги.

Первая новинка – самый старший в серии Redmi Note9 Pro. Смартфон получил 6.67-дюймовый IPS-экран с частотой обновления изображения 120 Гц и разрешением Full HD+, миниатюрный вырез под фронтальную камеру в центре (3,8 мм), а также основная камера с главным датчиком на четыре объектива:

  • 108 Мп главный (датчик Samsung HM2);
  • 8 Мп ультраширокоугольный;
  • 2 Мп для макро;
  • 2 Мп для портретов.

Redmi Note 9 Pro работает на базе SoC Qualcomm Snapdragon 750G и графического процессора Adreno 619, который, как отмечает производитель, в бенчмарке AnTuTu набирает внушительные 351 232 балла.

Note9 Pro

Следующий в модельном ряде Redmi Note 9 – в сопоставлении с Pro-версией, оба смартфона имеют минимальные внешние отличия. У обоих телефонов основная камера расположена в круглом блоке.

Тройная основная камера сочетает модули на 48 Мп (основной), 8 Мп (сверхширокоугольный) и 2 Мп (макро). Для селфи и видеозвонков на передней панели есть 13-Мп камера.

Redmi Note

Последний Redmi на сегодня – бюджетная модель Redmi Note9 4G, которая, в свою очередь, имеет прямоугольный блок задней камеры и фронтальный датчик в каплевидном вырезе. Основная камера тройная – с аналогичными объективами, как у Redmi Note 9 (48+2+2 Мп).

Смартфон питается от огромного аккумулятора на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Также у него на задней крышке есть большая надпись Redmi.

Redmi Note9 4G

Стоимость Redmi Note 9:

  • 6 + 128 ГБ – 1299 юаней (~5 600 грн)
  • 8 + 128 ГБ – 1499 юаней (~6 500 грн)
  • 8 + 256 ГБ – 1699 юаней (~7 300 грн)

Стоимость Redmi Note 9 Pro:

  • 6 + 128 ГБ – 1599 юаней (~6 900 грн)
  • 8 + 128 ГБ – 1799 юаней (~7 700 грн)
  • 8 + 256 ГБ – 1999 юаней (~8 600 грн)

Стоимость Redmi Note 9 4G:

  • 4 + 128 ГБ – 999 юаней (~4 300 грн)
  • 6 + 128 ГБ – 1099 юаней (~4 700 грн)
  • 8 + 128 ГБ –1299 юаней (~5 600 грн)
  • 8 + 256 ГБ – 1499 юаней (~6 400 грн)

Все смартфоны уже доступны для предварительного заказа в Китае. О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro Xiaomi Redmi K30S
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