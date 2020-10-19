Энтузиаст показал впечатляющую концепцию ремейка Dino Crisis

Dino Crisis / Capcom

Шведский художник Александр Форсберг (Alexander Forssberg) опубликовал серию рисунков, которые демонстрируют его видение идеального ремейка Dino Crisis, самобытной жемчужины из библиотеки PlayStation. Больше рисунков доступно по ссылке.

Долгое время в сети гуляли слухи о разработке ремейка Dino Crisis, доверенного авторам Dead Rising, но к 2018 Capcom Vancouver была полностью расформирована, а все сотрудники — уволены.

Dino Crisis / Alexander Forssberg

1999. Параллельно разработке первых частей Resident Evil, Синдзи Миками создал новую производственную команду внутри Capcom и решил переосмыслить концепцию хоррора из своих прошлых игр, заменив зомби и менеджмент ресурсов на динозавров и вдумчивые головоломки.

Первая часть Dino Crisis умело поддерживала напряженную обстановку на тропическом острове, пережившим перенос во времени к доисторической эпохе. А во второй части разработчики повысили градус экшена до невиданных значений, разнообразив количество игровых ситуаций и даже добавив счетчик комбо.

Правда весь потенциал франшизы удалось растерять с выпуском третьей части эксклюзивно на Xbox Original — тогда разработкой занимались уже совсем другие люди, а реалистичный сеттинг сменился на космические пейзажи с бластерами и звездолетами.

Dino Crisis / Alexander Forssberg

Впрочем, отметим, что в настоящее время группа энтузиастов разрабатывает собственный фанатский ремейк игры на движке Unreal Engine 4. Capcom пока молчит, однако данная компания известна тем, что частенько просит энтузиастов поубавить пыл и свернуть разработку фанатских проектов принадлежащих ей франчайзов