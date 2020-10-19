Энтузиаст показал впечатляющую концепцию ремейка Dino Crisis

Слухи о возможном ремейке ходят уже давно, однако Capcom не спешит возрождать серию.
Шведский художник Александр Форсберг (Alexander Forssberg) опубликовал серию рисунков, которые демонстрируют его видение идеального ремейка Dino Crisis, самобытной жемчужины из библиотеки PlayStation. Больше рисунков доступно по ссылке.
Долгое время в сети гуляли слухи о разработке ремейка Dino Crisis, доверенного авторам Dead Rising, но к 2018 Capcom Vancouver была полностью расформирована, а все сотрудники — уволены.
1999. Параллельно разработке первых частей Resident Evil, Синдзи Миками создал новую производственную команду внутри Capcom и решил переосмыслить концепцию хоррора из своих прошлых игр, заменив зомби и менеджмент ресурсов на динозавров и вдумчивые головоломки.
Первая часть Dino Crisis умело поддерживала напряженную обстановку на тропическом острове, пережившим перенос во времени к доисторической эпохе. А во второй части разработчики повысили градус экшена до невиданных значений, разнообразив количество игровых ситуаций и даже добавив счетчик комбо.
Правда весь потенциал франшизы удалось растерять с выпуском третьей части эксклюзивно на Xbox Original — тогда разработкой занимались уже совсем другие люди, а реалистичный сеттинг сменился на космические пейзажи с бластерами и звездолетами.
Впрочем, отметим, что в настоящее время группа энтузиастов разрабатывает собственный фанатский ремейк игры на движке Unreal Engine 4. Capcom пока молчит, однако данная компания известна тем, что частенько просит энтузиастов поубавить пыл и свернуть разработку фанатских проектов принадлежащих ей франчайзов