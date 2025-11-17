Как создать юзернейм в Telegram за несколько кликов: инструкция с фото

Создать или изменить username в Telegram очень просто, зная правильный алгоритм.

Как создать ник в telegram / Коллаж Главред, фото: pexels.com, Главред

Вы узнаете:

Как создать username в Telegram

Какие требования к username

В Telegram можно скрыть свой номер и при этом оставаться доступным для других пользователей — достаточно создать username. Это короткое уникальное имя, по которому вас смогут найти в поиске. В отличие от обычного имени профиля, юзернейм не может повторяться, поэтому система не позволит выбрать вариант, который уже занят.

Главред разобрался, что процесс создания или изменения никнейма почти одинаковый на всех устройствах — Android, iPhone и компьютере. Отличается только расположение кнопок.

Как создать или изменить username в Telegram

Чтобы установить никнейм, выполните несколько простых шагов:

Перейдите в меню — это три горизонтальные линии в левом верхнем углу. Зайдите в раздел "Настройки". На компьютере и iPhone выберите пункт "Изменить профиль". На Android сразу нажмите "Имя пользователя". Введите желаемый юзернейм латиницей. Он должен быть уникальным: если ник уже используется, Telegram предложит варианты или попросит придумать другой. Сохраните изменения кнопкой в правом верхнем углу.

Теперь ваш username активен, и другие пользователи смогут найти вас, просто введя его в поиске Telegram — без необходимости знать номер телефона.

Юзернейм в Telegram должен соответствовать нескольким правилам:

Используются только латинские буквы (A–Z).

Допустимы цифры и нижнее подчёркивание.

Минимальная длина — 5 символов.

Пробелы и спецсимволы (!, ?, %, &) запрещены.

Если позже вы решите изменить никнейм, просто повторите те же действия — Telegram позволяет свободно менять username в любое время.

Смотрите видео о том, как создать username для своего Telegram профиля:

