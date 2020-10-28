Microsoft готовится к скорой "смерти" Adobe Flash

Adobe Flash

Несколькими месяцами ранее компания Adobe опубликовала официальную дату окончания поддержки легендарного плагина Flash, которая является последним днём этого календарного года – 31 декабря 2020 года. Следом за ней участие в "похоронах" приняла и Microsoft.

Компания Microsoft поспешила выпустить обновление "KB4577586", которое удаляет Adobe Flash Player из всех версий Windows 10, а также блокирует возможность повторной установки на вашем устройстве. Важно отметить, что обновление не развёртывается автоматически, поэтому пользователям необходимо скачать его на официальном сайте Microsoft.

С начала следующего года данное обновление начнёт распространяться как опциональное через "Центр обновления Windows", а ещё через несколько месяцев — станет обязательным для всех устройств под управлением Windows 10.

Ранее об отключении Flash-плагинов уже сообщили разработчики браузеров Google Chrome и Firefox.