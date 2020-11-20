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На iPhone и iPad теперь можно поиграть в игры для ПК: как это работает?

20 ноября 2020, 11:26

Для старта надо лишь зайти на специальную страницу.

Пример доступных в GeForce NOW игр / Nvidia

Американская компания Nvidia представила новую функцию своего сервиса для облачного гейминга GeForce Now, который предоставляет возможность запускать ПК-игры через браузер Safari на устройствах под управлением iOS.

В Украине сервис доступен через сайт GFN.ru – это партнерская платформа GeForce NOW в странах СНГ. Достаточно зарегистрировать аккаунт и можно играть, но доступны только те ПК-игры, что были приобретены в магазинах цифровой дистрибуции Steam, Uplay и Epic Game Store.

Каждому пользователю предлагается бесплатный доступ с часовыми игровыми сессиями без ограничений по их количеству в день. Также есть премиум-подписка за 399, 1899 и 3699 грн на месяц, полгода и год соответственно. Она приумножает время одной игровой сессии до шести часов и дает приоритетный доступ к серверам.

Для использования GeForce NOW на iOS на данный момент необходим геймпад – из-за аппаратных ограничений в Safari не поддерживаются ПК-игры, требующие клавиатуры и мыши. Недавно в библиотеку игр были добавлены Watch Dogs: Legion с RTX, Among Us и Assassin’s Creed Valhalla.

В скором времени появится и долгожданная Cyberpunk 2077 c RTX.

Напомним, что GeForce Now – это игровой облачный сервис, который позволяет играть в самые современные и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне.

Впрочем, для полноценного удовольствия от стриминга игр нужен очень быстрый интернет. Так что для начала проверьте работоспособность сервиса при вашей скорости загрузки.

Android iPhone 12 IOS GeForce Now
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