Стало известно, какие игры больше всего обсуждали геймеры в 2020 году

Самые обсуждаемые игры 2020-го / Animal Crossing: New Horizons

Заперев людей дома, пандемия коронавируса существенно поспособствовала повышению внимания к видеоиграм и, как следствие, вызвала больше разговоров о них на всевозможных социальных площадках и форумах.

На днях журналисты портала PC Gamer выложили любопытную статистику из социальной сети Twitter. В 2020 году геймеры стали куда чаще говорить о своём увлечении и наболтали целых два биллиона твитов.

За минувший год количество игровых твитов выросло на 75% по сравнению с 2019 годом. Причина этому – пандемия, из-за которой игры стали шестой по популярности темой обсуждений. Самыми общительными геймерами оказались японцы, а сам список наиболее обсуждаемых игр, мягко говоря, удивляет.

Список возглавил "симлятор жизни" Animal Crossing: New Horizons от Nintendo, тогда как обсуждение крупнейших triple-A релизов типа Cyberpunk 2077, ремейк Mafia и Doom Eternal не набрало даже близких оборотов. Также засветились Genshin Impact, Fortnite и Apex Legends, а о паре проектов лично мы даже не слышали.

Самые обсуждаемые игры 2020:

Animal Crossing: New Horizons;

Fate/Grand Order;

Disney: Twisted-Wonderland;

Final Fantasy;

Fortnite;

Ensemble Stars!;

Knives Out;

Genshin Impact;

Apex Legends;

Identity V.

Ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.Как ни странно, продолжение приключенческого боевика The Last of Us, получившее высочайшие баллы от множества зарубежных изданий, расположилось на второй строчке. Лидером же стал другой эксклюзив PlayStation 4.

Согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.