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"Темный интернет": что там происходит и как туда попасть

29 октября 2020, 14:56

Даже самые подкованные пользователи порой не догадываются о том, каков интернет на самом деле.

Мистер Робот / Кадр из сериала

Об интернете знают абсолютно все хотя бы на уровне "шайтан коробки", в которой хранятся ответы на все экзамены и вопросы преподавателей. Набираешь нужный вопрос в поисковик — и все перед глазами за доли секунды. Но на самом деле это лишь один, видимый уровень Всемирной паутины.

В этой части можно найти всё, чем пользуемся мы с вами: социальные сети, блоги, новостные и другие сайты. Иными словами, видимая сеть — это всё, что можно найти с помощью обычных поисковых систем (Google, Яндекс и другие).

Далее следует глубокий интернет (Deep Web) — то, что не смогли найти роботы гугла, а следовательно, не отображающиеся в поисковых запросах. Обычно это сайты, доступ к которым закрыт паролем, либо страницы без переадресации на другие — из которых искусственному интеллекту не выбраться.

Данный сегмент таит в себе множество разнообразной информации — доступ к камерам наблюдения, удаленные страницы и фотографии в соцсетях, закрытая документация — путь к которой через горы мусора и пробивают к себе люди, именуемые себя "Нетсталкерами". Кто-то занимается этим ради забавы, а кто-то извлекает из информации прямую выгоду продавая информацию уже в другом, теневом сегменте интернета — "Дарквеб".

"Дарквеб"— это закрытое интернет-пространство, доступ к которому нельзя получить при помощи сетевых программ. Нельзя просто зайти в самый темный уголок интернета открыв новую вкладку в своем браузере. Нужно специальное программное обеспечение, такое как "Tor" или "I2P". Хоть принцип работы данных программ разный, суть одна — замаскировать пользователя от чужих глаз и одновременно открыть доступ к тому, что уже было замаскировано.

"Темным интернетом" в большинстве своем пользуются военные и правительственные структуры, чтобы государственные тайны не попали в чужие руки. Однако пока одни свои секреты скрывают, другие своими секретами делятся. Сегмент сети, источник которого почти никак невозможно отследить, стал приютом для тех, кому в открытом интернете находиться просто опасно. При надлежащих знаниях можно найти целые форумы педофилов, расистов, извращенцев всех мастей, и конечно же, наркоманов и наркодилеров. Многие наверняка наслышаны о теневых рынках сбыта через дарквеб. И они действительно существуют. Их оборот исчисляется миллионами долларов в год.

И тут у особо экстремального читателя возникнет органический вопрос: "Где подвох? Я уже давно хочу пощекотать себе нервы незаконными деяниями". Ответ прост: всё дело в людях. Никогда не знаешь, с кем именно ты держишь связь — с обычным человеком, сотрудником полиции или с серийным маньяком. Очень велик риск, что это спланированная подстава и потом к тебе придут. А вот кто придёт — уже совсем другая история…

Наш совет для искателей приключений в интернете — найдите лучше интересную книгу, фильм или игру. Да, ощущения не такие острые, зато последствий точно не будет.

По такому поводу мы собрали Топ-10 игр, которые надолго запомнятся и не дадут заскучать, даже если на их прохождение уйдут недели и месяца.

Интернет Дарквеб Мистер Робот Темный интернет
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