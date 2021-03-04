Украинский шутер Metro получил большие скидки в PS Store

В европейском PlayStation Store стартовала новая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить многие известные хиты со скидками до 90%.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала очередная распродажа с очень хорошими скидками – до 90%. Акция продлится до 18-го марта 02:00 по Киеву.
По акции можно купить игры и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Кроме того, дополнительную скидку дают подписчикам сервиса PlayStation Plus.
Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Evil Within 2, The Division 2 и не только.
Выгодные предложения в PS Store:
- Metro Exodus — 419 грн (вместо 1199 грн)
- Metro Exodus Gold Edition — 569 грн (вместо 1899 грн)
- Metro Exodus Expansion Pass — 327 грн (вместо 819 грн)
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 1419 грн (вместо 1999 грн)
- Call of Duty: Black Ops Cold War - набор "Два поколения" PS4 & PS5 — 1678 грн (вместо 2299 грн)
- Bloodborne — 421 грн (вместо 649 грн)
- Bloodborne: Порождение крови - The Old Hunters — 324 грн (вместо 649 грн)
- The Division 2 — 197 грн (вместо 599 грн)
- Detroit: Стать человеком — 474 грн (вместо 949 грн)
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration — 189 грн (вместо 949 грн)
- Death Stranding— 683 грн (вместо 1899 грн)
- Набор классических игр Rockstar Games с PS2 — 760 грн (вместо 1810 грн)
- Batman: Рыцарь Аркхема — 524 грн (вместо 1499 грн)
- Средиземье: Тени войны — 443 грн (вместо 1199 грн)
- Dying Light: The Following - Улучшенное издание — 539 грн (вместо 1799 грн)
- Dishonored Definitive Edition — 599 грн (вместо 1199 грн)
- L. A. Noire — 599 грн (вместо 1199 грн)
- Persona 5: Ultimate Edition — 389 грн (вместо 2599 грн)
- Mad Max — 389 грн (вместо 649 грн)
- Rayman Legends — 324 грн (вместо 649 грн)
Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую хоррор-стратегию Sunless Sea от студии Failbetter Games.
В Sunless Sea игрок принимает на себя роль капитана парохода, который плавает по подземному морю, посещая различные острова и стараясь не погубить свою команду и себя.