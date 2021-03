Украинский шутер Metro получил большие скидки в PS Store

Новые скидки и распродажи в PS Store / Sony

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала очередная распродажа с очень хорошими скидками – до 90%. Акция продлится до 18-го марта 02:00 по Киеву.

По акции можно купить игры и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Кроме того, дополнительную скидку дают подписчикам сервиса PlayStation Plus.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Evil Within 2, The Division 2 и не только.

Выгодные предложения в PS Store:

Кадр из The Division 2 / Ubisoft

Кадр из Death Stranding / : Kojima Productions

Кадр из Dishonored / Arkane Studios

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую хоррор-стратегию Sunless Sea от студии Failbetter Games.

В Sunless Sea игрок принимает на себя роль капитана парохода, который плавает по подземному морю, посещая различные острова и стараясь не погубить свою команду и себя.