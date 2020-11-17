Twitter запустил свой вариант "Историй" из Instagram

В Твиттер завезли аналог Инстраграм-историй / TechPP

Социальная сеть микроблогов Twitter официально сообщила о запуске аналога сторис – сообщений, которые будут выводиться в отдельную ленту и исчезать спустя 24 часа после публикации. Об этом рассказала сама компания.

Новая опция будет называться Fleets. Лента "флитов" будет выглядеть как в Инсте – ее выведут в верхнюю часть экрана, где сообщения будут открываться при нажатии на иконку профиля.

Создатели отметили, что Твиттер – это, в первую очередь, текстовая соцсеть, поэтому во Fleets ключевой упор сделан на текстовые сообщения, но пользователи также могут добавлять гифки, аудиозаписи и видео длиной до двух с половиной минут.

Представители сервиса полагают, что люди, не знакомые с твиттером, теперь начнут чаще делиться своими мыслями. Функция появится в приложении на Андроид и Айос в ближайшие пару дней.

Ранее популярная соцсеть Инстаграм впервые за много лет претерпела существенные изменения.