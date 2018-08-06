В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов

Летчики, несущие службу в ВСУ, провели отработку боевого применения неуправляемого ракетного и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям.

Соответствующее сообщение и видеоролик с записью стрельб было опубликовано представителями пресс-центра Операции объединенных сил.

«Каждую неделю продолжаются мероприятия подготовки авиации из состава Объединенных сил. Украинские летчики тренируются с единственной целью - стать асами летного дела и скоординировано действовать в составе пар, звеньев, эскадрилий. Вашему вниманию предоставляются кадры тренировок боевых пилотов авиации Объединенных сил, в которых участвовали экипажи МиГ-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8. Военные летчики отработали боевое применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям», − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ВСУ показали зрелищное видео с противотанковых стрельб.