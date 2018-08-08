Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде

Куриный помет на открытом грунте издает зловонный запах

В поселке Восточное, расположенном в пригороде Херсона, в открытый грунт высыпали тонны необработанного птичьего помета. Жители всех районов областного города жалуются на очень неприятный запах.

Как заявил в эфире телеканала 112 Украина начальник департамента экологии Херсонской обладминистрации Юрий Попутько, полиция начала уголовное производство в связи со сбросом помета.

"На полях незаконно размещен помет птиц. Там именно необработанный помет, а это очень концентрированный яд, и, к сожалению, его нельзя размещать в таком виде. Он должен быть погашен, а там он в необработанном состоянии. Насколько мне известно, уголовное производство уже открыто", - сообщил Попутько.

Местное издание 0552 уточняет, что экологи застали на поле машину птицефермы «Авангард», выгружающую куриный помет на открытом пространстве. Отходы разбросаны на протяжении примерно километра и издают зловонный запах.

Напомним, под Мелитополем похитители металла украли коллектор, из-за чего ядовитый поток нечистот разливается по лесу, попадает в почву и уже начал уничтожать деревья.