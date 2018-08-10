Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове

10 августа 2018, 09:26

Украинец уже более четырех лет лишен свободы.

Олег Сенцов лишен свободы с 2014 года
Олега Сенцова лишили свободы в 2014 году / Фото: Reuters

Украинского режиссера Олега Сенцова в захваченном Российской Федерацией Крыму весной 2014 года задержали сотрудники Федеральной службы безопасности по подозрению в “подготовке терактов”. 

Украинца обвинили в подготовке подрыва памятника в Симферополе, а также в участии в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", он не признал свою вину.

В конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил нашего соотечественника к 20 годам лишения свободы. Международная общественная организация "Мемориал" внесла Сенцова в список политзаключенных, а Amnesty International назвала его арест незаконным.

В феврале 2016-го режиссера этапировали в колонию в Якутию, а в октябре 2017 года — в исправительную колонию №8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, которых удерживают в России. Позже адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный находится в больничной палате внутри колонии. По словам юриста, украинец похудел на 30 килограмм, у него впали грудная клетка и живот, он стал бледный, сутулый.

КТО ЗАСТУПИЛСЯ ЗА СЕНЦОВА

Освобождения режиссера требовали многие международные организации, политики, общественные и творческие деятели. В частности, за него заступились директор Европейской киноакадемии Марион Деринг, Немецкая кинематографическая академия, Национальный союз кинематографистов Украины, российский КиноСоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии, Европейская киноакадемия. 

Об освобождении Сенцова также просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт, Павел Бардин. В рамках акции "Voice Project" с требованием освободить Сенцова выступил и американский актер Джонни Депп.

Украинские звезды также не остались равнодушными к судьбе соотечественника — Ада Роговцева призвала его “держаться”, а лидер рок-группы "Океан Ельзи", музыкант Святослав Вакарчук назвал “совестью нашего поколения”.

Президент Петр Порошенко неоднократно говорил, что нужно добиваться выхода режиссера на свободу и поднимал этот вопрос, общаясь с западными партнерами. В 2015 году Федерика Могерини, которая тогда занимала пост министра иностранных дел Европейского Союза, назвала приговор Сенцову противоречащим международному праву и "базовым стандартам правосудия".

В поддержку режиссера прошло много мероприятий в ряде городов Украины и мира. Летом текущего года в Киеве и Одессе состоялись яркие акции — активисты подожгли файеры и подняли баннеры, которые образовали фразу "Олег Сенцов, Украина с тобой". Во время 67-го Каннского международного кинофестиваля стенды кинорынка были увешаны портретами Сенцова. 

ЧЕМ СЕНЦОВ БЫЛ ИЗВЕСТЕН ДО АРЕСТА

В 2011 году украинец снял свой первый фильм "Гамер", в нем идет речь о специалисте по компьютерным играм, который занял второе место на чемпионате мира. Бюджет картины составил 20 тысяч долларов, а роли актеры играли бесплатно. 

"Гамер" был представлен на Роттердамском кинофестивале. В российском Ханты-Мансийске на фестивале "Дух огня" ленту наградили призом Гильдии киноведов и кинокритиков, а на 3-м Одесском международном кинофестивале ее удостоили специального диплома жюри.

В июле 2013 года начал снимать фильм "Носорог" о детях 1990-х годов. Бюджет картины составил миллион долларов (43% суммы на съемки выделило правительство Украины).

В июне 2015 года вышел сборник рассказов, написанных Сенцовым до его заключения в РФ на русском языке. В книгу вошли восемь рассказов — "Автобиография", "Собака", "Детство", "Больничка", "Школа", "Завещание", "Бабушка" и "Макары".

ЯРКИЕ ЦИТАТЫ СЕНЦОВА

"Я громадянин України, який був незаконно захоплений працівниками ваших спецслужб... Я був на Майдані, і це головний вчинок у моєму житті. Ми виступали проти злочинця-президента";

"Я не боюся цих погроз, і цей термін — 20 років — мені не страшний. Я знаю, що епоха правління кривавого карлика у вашій країні закінчиться раніше";

“Вважаю себе набагато більш вільним, ніж переважна більшість росіян, які живуть в чеховському футлярі і звідти через дірочку люблять Путіна”;

"Боягузтво — найстрашніший гріх на Землі. Велика зрада починається іноді з маленького такого боягузтва... Коли тобі надягають мішок на голову, трохи б'ють, і через півгодини ти вже готовий зректися усіх своїх переконань, обмовити себе у чому завгодно, обмовити інших людей, тільки щоб перестали бити. Я не знаю, чого можуть коштувати твої переконання, якщо ти не готовий за них постраждати";

“Спасибі тим, хто "Крим не наш", і взагалі... Сподіваюся, що Москва все ж не ввійде до складу "ДНР";

"Люди, які не вірять пропаганді, ще скажуть своє слово. У нас теж була злочинна влада. Просто я не хочу, щоб вами правили злочинці. Я хочу побажати росіянам навчитися не боятися";

"Ні про що ніколи не шкодую і ні на що ніколи не сподіваюся. Просто живу. Зараз я живу в тюрмі — ось і вся моя життєва позиція. Вважаю себе набагато вільнішим, ніж переважна більшість росіян, які живуть у чеховському футлярі і звідти через дірочку люблять Путіна";

"Я — бейсбольний м'ячик, чим сильніше мене б'ють, тим вище я потім злітаю".“... віра — це безмежне небо, де можна вільно парити, любити і не втискувати себе в рамки і догмати”.

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Россия арест голодовка Петр Порошенко Олег Сенцов
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