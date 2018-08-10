Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса

Георгий Коваленко оценил, насколько велика угроза религиозной войны в Украине. / Главред

Во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко оценил, насколько велика угроза того, что нынешние процессы в украинской православной церкви приведут к столкновениям и конфликтам между верующими, в обществе, между прихожанами КП и МП.

«В отличие от многих я оптимист и верю, что можно избежать столкновений, если действовать по-евангельски, по совести и по закону. Нам всем, в том числе и верующим разных конфессий, стоит учиться решать конфликтные ситуации в диалоге без применения насилия и с учетом интересов и большинства, и меньшинства», – призвал он.

По его мнению, конфликт возникает там, где община перестает быть единой, делится на части, каждая из сторон считает себя единственно правой, а другую начинает демонизировать и отказывает ей в праве на существование. Именно здесь возникают искушения использовать язык ненависти и силу, уверен священник.

«А самой большой опасностью является внешнее вмешательство, которое имеет целью не решение, а разжигание конфликта», – отметил протоирей Георгий.

Ранее он заявил, что история с Томосом не имеет четких временных границ и не имеет определенного результата: это - очередная попытка украинского православия войти в мировое сообщество Православных Церквей, став независимой от Москвы Украинской Церковью. При этом, в случае получения Томоса, появится возможность объединения православных украинских церквей в Единую Православную Церковь. Однако это совершенно разные, хоть и взаимосвязанные процессы.

Кроме того, православный священник назвал главное условие канонизации Путина. Его ответ, наверняка, порадовал немало противников российского президента.

Также Коваленко рассказал об Успенском посте-2018. Он длится всего две недели с 14 по 28 августа. И на этот период действуют особые требования к еде, поведению и проведению свадеб.

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

Позже предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию УПЦ уже в этом году.