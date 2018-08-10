В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"

Мины были установлены еще в 1941 году в ходе обороны Киева Красной армией / УНИАН

На Лысой горе в Голосеевском районе Киева обнаружили целую россыпь опасных находок - 54 советские противотанковые мины времен Второй мировой войны.

Противотанковые мины ТМ-35 в количестве 20 единиц и ТМ-41 в количестве 34 единицы нашли во время плановой проверки территории урочища, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Обнаруженные боеприпасы вывезли на полигон, где их уничтожила группа пиротехнических работ.

Читайте такжеВ зоне ООС террористы наскочили на собственные мины - МинобороныС начала года на территории Киева уже были изъяты и уничтожены 1251 единица разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, отметили в ГСЧС. А в прошлом году на территории Лысой горы нашли более 100 мин.

Напомним, ранее в Одесской области из-за подъема в ходе паводка уровня воды в Дунае на поверхность всплыла 480-килограммовая мина времен еще Первой мировой войны (1914-1918).