"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"

Георгий Коваленко рассказал, что судьба священника, как и других мирных профессий, не проста / Главред

Во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий (Коваленко) рассказал, кто и как должен определять меру вины священников, которые при оккупации Донбасса пошли на сотрудничество с оккупантами и террористами.

"Религиозные и пастырские действия священника может и должно оценивать священноначалие, собратья священники и паства. Если же священник делает политические действия или заявления, то оценивать его действия нужно в категориях политических. Если же священник совершает преступления, то оценку его действиям должен давать суд", - отметил отец Георгий.

Протоиерей сравнил работу священника с работой представителей других мирных необходимых обществу профессий.

"Судьба священника на оккупированных территориях непроста. Как непроста судьба мирных жителей, учителей, врачей, коммунальщиков и других представителей мирных профессий", - отметил он.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия ТомосаВ понимании Коваленко, сначала нужно вернуть оккупированные территории под власть Украины, в ее административно-правовое поле - и только потом заниматься определением меры коллаборации местных жителей, в том числе и служителей церкви.

"Желательно уже сегодня задекларировать, что руководствоваться мы будем не советскими принципами времен Второй мировой, а практикой цивилизованных стран и народов", - добавил священник.

Ранее он заявил, что история с Томосом не имеет четких временных границ и не имеет определенного результата: это - очередная попытка украинского православия войти в мировое сообщество Православных Церквей, став независимой от Москвы Украинской Церковью. При этом, в случае получения Томоса, появится возможность объединения православных украинских церквей в Единую Православную Церковь. Однако это совершенно разные, хоть и взаимосвязанные процессы.

Кроме того, православный священник назвал главное условие канонизации Путина. Его ответ, наверняка, порадовал немало противников российского президента.

Также Коваленко рассказал об Успенском посте-2018. Он длится всего две недели с 14 по 28 августа. И на этот период действуют особые требования к еде, поведению и проведению свадеб.