Смертельное ДТП на Запорожье: водителя маршрутки уличили в нарушении закона

Водитель маршрутки не имел документов на перевозку пассажиров / Фото: Нацполиция

Водитель маршрутки, с участием которого произошло ДТП, унесшее жизни семи человек, не имел разрешительных документов на перевозку пассажиров.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности. Сейчас курортный сезон, поэтому повышенный спрос на перевозчиков. Именно этим и пользуются некоторые владельцы автотранспорта в погоне за прибылью. Они не учитывают отсутствие разрешительных документов для перевозки пассажиров, а нередко их не останавливает даже отсутствие водительского опыта", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, 10 августа в районе села Каменское Запорожской области столкнулись грузовик КамАЗ и маршрутка, погибли шесть человек, в том числе пятеро детей, еще 12 людей — получили травмы. Позже в больнице во время операции умер еще один пострадавший ребенок. Водителя КамАЗа арестовали на два месяца.