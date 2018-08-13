"Похожа на сирийские самоделки". Волонтер подверг критике новейшую украинскую гаубицу

Богдана / СНБО Украины

Волонтер Юрий Касьянов считает, что новейшая украинская самоходная гаубица "Богдана" похожа на "сирийские самоделки".

Украина с гордостью показывает недоделанное артиллерийское орудие, которое еще целых два года собираются испытывать и дорабатывать, написал активист на своей странице в Facebook.

"… пятый год воюющая с сильнейшим противником Украина, только сейчас, на корейских станках… запускает производство 152-мм снарядов, закупает меньше сотни беспилотников в год и с гордостью показывает недоделанную, похожую на сирийские самоделки гаубицу…", — отметил автор.

По его словам, для властей главное — выборы. "Грандиозный парад (на День Независимости Украины — Ред.), 4,5 тысячи военнослужащих — когда на фронте страшный некомплект, и склады некому охранять, 260 единиц техники, новые, в единственном экземпляре, гаубицы и ракеты — все это нужнее тут, в глубоком тылу, потому что именно здесь проходит линия фронта в войне за власть", — добавил он.

Гаубица "Богдана" похожа на "сирийские самоделки", полагает волонтер / Скриншот с facebook.com/brtcomua

Ранее сообщалось, что в Украине гаубица "Богдана" прошли государственные испытания. Самоходка имеет "натовский 155-мм калибр" и способна поражать цели на расстоянии более 60 километров.