Освежение самолета Порошенко обойдется украинцам в 21 миллион гривен

Президент Украины Петр Порошенко

Управление делами Администрации Петра Порошенко заказало ГП "Антонов" модернизацию президентского самолета Ан-74ТК-300Д (UR-AWB) за 21 млн грн.

Как сообщает UBR.ua, тендер состоялся по переговорной процедуре из-за отсутствия конкурентов.

Планируется обновить систему передачи данных элементарного и усовершенствованного надзора, а также систему спутниковой навигации.

Кроме того, будет перепрограммировано бортовое устройство регистрации и заменены некоторые запчасти машины. После этого будут проведены послеремонтные испытания.

Гарантия на работы составит один год.

Ранее журналисты ТСН узнали, что Петр Порошенко около недели отдыхал с семьей в Испании.

Они отследили передвижения президентского самолета и выяснили, что для перелета глава государства использовал два самолета - борт №1, который Порошенко припарковал в Вене, и чартер компании "Авкон", зарегистрированной по тому же адресу, что и все основные активы президента.