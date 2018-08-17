"Опору сделали как в анекдоте": эксперт назвал самый опасный мост в Киеве

Дарницкий мост / panoramio.com

Директор исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил о том, что в Киеве самым опасным мостом является Дарницкий мост, потому что при его строительстве были зафиксированы грубые нарушения.

"Особая ситуация с мостом Кирпы (Дарницким мостом), так как его строительство проходило с грубыми нарушениями. Проект прошел государственную экспертизу только после того, как уже было построено семь опор, которые были возведены с нарушением технологий - не закладывалась арматура. Один из бывших членов государственной экспертизы рассказывал мне, что одну из опор сделали как в анекдоте - просверлили дырки и позасовывали туда арматуру. Между нами говоря, это как мертвому припарка. Поэтому этот мост вызывает беспокойство, но чтобы дать оценку его состояния, необходимо провести тщательные обследования", - рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

Напомним, в итальянской Генуе с обрушившегося 50-метрового моста упало около 30 автомобилей. Среди жертв происшествия - трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет.

Ранее эксперт оценил вероятность повторения трагедии в Украине. В Украине на дорогах общего пользования 4,5 тыс. мостов требуют срочного ремонта