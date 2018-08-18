"Работают на оккупанта": в Украине разгорелся скандал вокруг конкурса на съемку патриотических лент

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Среди лидеров конкурса на съемку патриотических лент оказались компании, которые снимают пропагандистские фильмы в России, запрещенные в Украине.

Украина планировала распределить 500 миллионов гривен на создание художественных и документальных фильмов. И среди двух десятков лент почти 160 миллионов после голосования должны были бы достаться компании со специфическим послужным списком, пишет ТСН.

По словам активиста движения "Отпор" Сергея Оснача, речь идет о компании "Стар Медиа". Их фильм "Офицерские жены" был запрещен за пропаганду российских силовиков. А сериал "Бомба" оказался в списке из-за образа Лаврентия Берии, которого показали эффективным государственным менеджером. Компания также имеет государственные награды - за патриотическое воспитание молодежи в России.

"Работают на "русский мир", производят для него контент", - говорит Оснач.

"Много лет работает на оккупанта, производит продукты на их заказ с тематикой, которая просто недопустима для людей, которые живут в Украине", - говорит руководитель проекта "Платформа документального кино" Лариса Артюгина.

По ее словам, представительница "Стар Медиа" вошла в совет конкурса, также были ошибки в подсчете голосов.

Общественные активисты, режиссеры и нардепы уже обратились к Кабмину с просьбой отменить результаты отбора.

Напомним, ранее в Украине предложили ввести запрет против ряда российских книгоиздателей.