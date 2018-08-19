СМИ выяснили, что Wizz Air отменяет один из рейсов в Украину

Wizz Air отменяет один из рейсов в Украину. / Фото: Facebook/Аэропорт "Киев"

После 24 октября лоукостер Wizz Air отменяет авиарейс Люблин-Киев: соответствующие рейсы отсутствуют в системе онлайн-бронирования на сайте авиакомпании с начала действия зимнего расписания 2018-2019 годов.

В самой авиакомпании соответствующих заявлений пока не делали, а вот на сайте аэропорта Люблин соответствующее сообщение уже опубликовано, пишет ЦТС. В нем указывается, что на рейсы по маршруту Люблин-Киев-Люблин нельзя купить билеты на даты после 24 октября.

В то же время все еще можно забронировать билеты на сайте Wizz Air из Киева в другие города Польши и обратно на период зимнего расписания.

При этом с 3 августа из Жулян в Люблин перестала летать украинская авиакомпания Bravo Airways. В польских СМИ среди факторов, из-за которых Bravo закрыла рейсы, называли конкуренцию с Wizz Air на этом маршруте.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.

Напомним, Wizz Air в 2018-м открыла три новых рейса из Украины в Европу. Крупнейший евпропейский лоукостер продолжает расширять географию полетов из украинских аэропортов.

Ранее сообщалось о том, что лоукостер запустит из Украины новый рейс в Великобританию.