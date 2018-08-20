Профессиональный гонщик объяснил украинским водителям, что делать во время ливня

Потоп в Киеве / Фейсбук В.Бугаенко

В Киеве после мощного ливня, обрушившегося на город 18 августа, на улице Антоновича (в районе метро "Олимпийская") провалилось дорожное покрытие.

А в торговом центре около станции метро "Дворец Спорта" после ливня затопило подземный паркинг, супермаркет и ресторан. Возле торгового центра "Гулливер" образовалось озеро, в котором "утонули" несколько машин.

Раллийный штурман, вице-чемпион Украины и мира по ралли Павел Черепин рассказал, что делать водителям, когда они попадают под ливень.

В первую очередь парковаться надо где-то на возвышенности, подальше от стоков и мест, где может прибывать.

Если человек во время езды видит, что вода только прибывает, добираясь до "ватерлинии", то стоит остановиться, возможно, даже скинуть клеммы с аккумулятора – и переждать ситуацию.

Если все-то необходимо проехать через лужу, то стоит придерживаться следующих правил:

большие обороты двигателя;

скорость не выше скорости пешехода, то есть 5 км/ч.

Впрочем, эти правила срабатывают только для специально укомплектованных авто, "гражданским" они не помогут, если вода уже выше выхлопной трубы, уточнил Черепин.

Если машину "затопило", то прямая дорога к экспертам на СТО.

"Если вода уже в автомобиле, то его лучше не трогать. Но если еще есть шанс уехать – убегайте", – резюмировал гонщик.