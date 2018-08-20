Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на День независимости

В Киеве в День независимости будет солнечная погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 24 августа — в День независимости нашей страны — в Киеве днем температура не превысит +26 градусов.

В столице будет солнечно, осадки не ожидаются, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на праздник днем температура составит +24… +26 градусов, а ночью — +13… +15.

В Киеве в День независимости будет солнечная погода, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.