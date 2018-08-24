В Киеве объявили повышенный уровень пожарной опасности до 27 августа

В ГСЧС призвали киевлян и гостей столицы быть осторожнее с огнем / 1zoom.ru

В столице Украины в самые ближайшие дни ожидаются высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности.

"В Киеве 24-25 августа высокий (4 класса), 26-27 августа чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - со ссылкой на прогноз синоптиков сообщили в ГУ ГосЧС Киева.

Читайте такжеВ Греции нашли виновника катастрофических пожаровВ Укргидрометцентре добавили, что до 27 августа включительно дождей в Киеве и области не предвидится, а температура воздуха будет составлять 27-29 градусов днем, и ночью - 13-15.

Напомним, в оккупированном Крыму горел Ялтинский заповедник, который оккупантам с большим трудом удалось потушить.