СБУ вызвала на допрос владельца "Механика Погодина"

Мехиник Погодин / vftanker.ru

Служба безопасности Украины допросит владельца заблокированного в Херсоне российского танкера "Механик Погодин".

"23 августа представители компании "В.Ф. Танкер" были приглашены в офис СБУ в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов", - говорится в сообщении пресс-службы компании-судовладельца ООО "В.Ф. Танкер".

Сотрудники СБУ вручили представителю руководства компании документы, в которых говорится, что он является свидетелем по "универсальному" уголовному делу, возбужденному в 2014 году. Допрос запланирован на 28-29 августа.

Ранее глава Мининфраструктуры Влпдимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать и продать российский танкер "Механик Погодин", заблокированный в порту Херсона.

Танкер-химвоз "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Постпред президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании.