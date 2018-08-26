СБУ вызвала на допрос владельца "Механика Погодина"

26 августа 2018, 09:56

Представителю компании вручили документы, в которых говорится, что он является свидетелем по "универсальному" уголовному делу.

Механик Погодин
Мехиник Погодин / vftanker.ru

Служба безопасности Украины допросит владельца заблокированного в Херсоне российского танкера "Механик Погодин".

"23 августа представители компании "В.Ф. Танкер" были приглашены в офис СБУ в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов", - говорится в сообщении пресс-службы компании-судовладельца ООО "В.Ф. Танкер".

Сотрудники СБУ вручили представителю руководства компании документы, в которых говорится, что он является свидетелем по "универсальному" уголовному делу, возбужденному в 2014 году. Допрос запланирован на 28-29 августа.

Ранее глава Мининфраструктуры Влпдимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать и продать российский танкер "Механик Погодин", заблокированный в порту Херсона.

Танкер-химвоз "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. Постпред президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании.

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