"Повесь триколорчик и тебе дадут газ": в Сети возмутились и поиздевались над визитом Порошенко в квартиру с российским флагом

Пользователи украинского сегмента соцсети Facebook возмутились и поиздевались над видеороликом, в котором президент Украины Петр Порошенко посещает квартиру в Авдеевке и беседует с ее хозяйкой.

В какой-то момент оператор перевел объектив своей камеры на холодильник, на котором висел магнит с российским триколором. "Это мой внук", − объяснила президенту женщина, когда Порошенко задал вопрос о фото мальчика, тоже находящееся на холодильнике. Особой пикантности ситуациии добавлял тот факт, что внук на снимке облачен был в тельняшку, а на голове у него была бескозырка с лентой "Тихоокеанский флот".

Тот самый холодильник/ Скриншот из видео

"Он (Порошенко − "Главред") просто глянул на холодильник и у него заметно изменилось выражение лица. Камера проследила за взглядом и выхватила этот флаг на холодильнике. Но потом он быстро справился и стал задавать вопросы про сына. Думаю, теперь этой ватной тетке не рады будут в ДНРе, где у нее 100% родственники", − сказал пользователь Евгений Чуднецов.

"Пусть теперь эти черти своим корешам-сепарам доказывают, что они не укропы", − поглумился над ситуацией пользователь Михаил Николаев.

"У меня с 6 августа нет газа – все обрезано. Обещали дать 17-го и подсоединить все – до сих пор нет. Вывод из этого видео – повесь триколорчик и тебе дадут газ. Или как? Курва, бл*", − возмутилась и посетовала а свои коммунальные проблемы пользовательница Людмила Чайка.

"А муж, наверное, за "Л/ДНР" воюет. На работе!", − поиздевался пользователь Виктор Турковский.

"Спектакль вышел плохой, как и актеры", − усомнилась в том, что посещение Порошенко квартиры в Авдеевке не было заранее срежиссировано, пользовательница Натали Рене.

К слову, президент Украины приезжал в Авдеевку для участия в запуске газопровода, ведущего из поселка Очеретино.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети беспощадно поглумились над извинениями Порошенко из-за обещаний быстро закончить войну на Донбассе.