"Ненасытные": Россия была недовольна Захарченко и его окружением - росСМИ

2 сентября 2018, 21:20

Кроме того, Москва требовала изъять оружие у всех НВФ в Донецке и передать его ВС РФ.

Александр Захарченко и Александр Тимофеев в последнее время вызывали недовольство Москвы
Александр Захарченко и Александр Тимофеев в последнее время вызывали недовольство Москвы / twitter / Necro Mancer

Россия в последнее время выказывала откровенное недовольство "властной верхушкой" марионеточной террористической "республикой" "ДНР", а особенно - главарем группировки Александром Захарченко и его верным подручным "Ташкентом"-Тимофеевым из-за их "ненасытности"; кроме того, Москва требовала от главарей "ДНР" расформировать все подконтрольные им бандформирования и передать их оружие в распоряжение ВС РФ. На что Захарченко, конечно же, пойти не мог; так, под его управлением в оккупированном Донецке разбойничало вооруженное бандформирование "Республиканская гвардия", созданное на базе банд "Оплота".

"После объединения в 2015–2016 гг. вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР" в единые армейские корпуса гвардия оставалась единственным крупным формированием, неподконтрольным российским военным кураторам. Не контролировала Москва и многочисленные ведомственные службы безопасности и охраны  - такие были почти при каждом министерстве в "ДНР".  ... Местные называли эти ведомственные армии "спецназом по отъему собственности", - сообщается в материале "Новой газеты" "Ненасытные". 

Читайте такжеБывший СБУшник прокомментировал убийство ЗахарченкоИздание пишет, что еше в начале июля Москва выдвинула Захарченко жесткое требование: все НВФ разоружить и распустить, изъятое оружие передать на склады ВС РФ.

"В самом Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко, полномочия которого заканчивались этой осенью. Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел", - пишет газета.

Кроме этого, напомнила "Новая", в ведении Захарченко находились "хозяйственные аспекты" местной полукриминальной экономики".

"В руках "ненасытной" пары Захарченко – Тимофеев ("Ташкент") были сконцентрированы почти все прибыльные бизнесы "республики". Под контролем Ташкента была добыча коксующегося угля и антрацита, а также их транспортировка в РФ - в качестве российского сырья этот уголь затем возвращался в Украину... За свои нехитрые услуги Ташкент взимал "пошлину".... В Донецке говорят, что Тимофеев желал получать "комиссионные", пропорциональные обороту", - пишет издание. 

Читайте такжеBBC "повысил" главаря "ДНР" Захарченко и пророссийских террористов до "повстанцев"Изданию удалось получить комментарий одного из бывших участников проекта российских спецслужб "Новороссия". По его словам, новая экономическая ситуация в Украине привлекала не только Тимофеева и Захарченко, но и завязанные на реэкспортной схеме российские спецслужбы, структуры Януковичей и их "кошелька" Сергея Курченко.

"Пирог резко стал большим, и все хотят себе большую часть, а не цивилизованно делиться. Для Бати же (Захарченко - ред) и Ташкента конфликтовать с крупными рыбами было не по зубам", - отмечается в материале "Новой".

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа.  Как сообщили в ДНР, вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
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