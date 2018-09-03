Украинцы не сильно верят в смерть Захарченко - опрос

А если нет? / @zapadenskiy

Убитый главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко может оказаться живым, а его гибель - всего лишь банальная постановка.

Вопрос был поднят в связи с тем, что объявленный погибшим во время взрыва в донецком кафе "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") оказался жив и пришел на церемонию прощания с Захарченко, сказано в проведенном опросе на OBOZREVATEL, в котором приняли участие 7121 человек.

В инсценировку убийства главаря "ДНР" верят 35% опрошенных. Почти столько же (32%) считают, что он сбежал, но его рано или поздно убьют.

А треть респондентов верит, что Захарченко был действительно убит.

Читайте также"Ненасытные": Россия была недовольна Захарченко и его окружением - росСМИЗахарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в ДНР, вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.