"Плановая скорбь": журналист рассказал, как людей свозили на похороны Захарченко

Автобусы с людьми парковали на Набережной, отметил Казанский.
Журналист Денис Казанский сообщил, что в захваченном Донецке на похороны убитого главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко людей автобусами принудительно свозили по разнарядке.
В городе "автобусы, которыми свозили людей на плановую скорбь", парковали на Набережной, написал Казанский на своей странице в Facebook.
"Людей и правда было много, но удивляться не стоит. Свозили их, разумеется, принудительно. Автобусами. По разнарядке", — отметил автор.
Журналист добавил, что "тут ничего нового нет — в Донецке с незапамятных времен массовость митингов обеспечивали с помощью студентов, бюджетников и других подневольных лиц".
"Автобусы, которыми свозили людей на плановую скорбь, парковали на Набережной, где их запечатлели журналисты "Новостей Донбасса". Там они дождались окончания церемонии и развезли "скорбящих", когда нужна картинка была обеспечена", — говорится в сообщении.
Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, его похоронили в городе на кладбище "Донецкое море".
Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.