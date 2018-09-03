"Плановая скорбь": журналист рассказал, как людей свозили на похороны Захарченко

На похороны Александра Захарченко людей принудительно свозили автобусами, сообщил журналист / Reuters

Журналист Денис Казанский сообщил, что в захваченном Донецке на похороны убитого главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко людей автобусами принудительно свозили по разнарядке.

В городе "автобусы, которыми свозили людей на плановую скорбь", парковали на Набережной, написал Казанский на своей странице в Facebook.

"Людей и правда было много, но удивляться не стоит. Свозили их, разумеется, принудительно. Автобусами. По разнарядке", — отметил автор.

Журналист добавил, что "тут ничего нового нет — в Донецке с незапамятных времен массовость митингов обеспечивали с помощью студентов, бюджетников и других подневольных лиц".

"Автобусы, которыми свозили людей на плановую скорбь, парковали на Набережной, где их запечатлели журналисты "Новостей Донбасса". Там они дождались окончания церемонии и развезли "скорбящих", когда нужна картинка была обеспечена", — говорится в сообщении.