Погода на вторник: синоптики рассказали, где в Украине ждать до +31 градуса

В Украине ожидается теплая погода

Во вторник, 4 сентября в Украине ожидается теплая, солнечная погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях температура воздуха поднимется до 28 градусов. В северных и центральных областях без осадков, воздух прогреется до 31 градуса тепла.

В восточных регионах страны столбик термометра поднимется до 29-31 градуса. В то же время на юге Украины осадков не предвидится, температура воздуха - 29-31 градус тепла.

Отметим, что в Киеве солнечно, без осадков, возможна переменная облачность. Температура воздуха днем - 28-30 градусов тепла, ночью - 15-17 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на осень-2018 в Украине.