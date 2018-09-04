Дмитрий Трапезников сотрудничал с бандитами, готовившими Донбасс для сдачи Владимиру Путину, сообщил эксперт / smdnr.ru

Назначенный исполняющим обязанности главы "ДНР" после убийства главаря псевдореспублики Александра Захарченко Дмитрий Трапезников сотрудничал практически со всеми представителями бандитских элит, которые де-факто готовили Донбасс для сдачи президенту России Владимиру Путину.

Новый лидер псевдореспублики является креатурой (ставленник влиятельного лица, послушный исполнитель воли своего покровителя) Федеральной службы безопасности, рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Юрий Карин "Фактам".

По его словам, Трапезников является прямой противоположностью сообщника Захарченко — так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева (прозвище "Ташкент").

"Он (новоназначенный глава "республики" — Ред). подходит всем, поскольку либо как подставное лицо, либо в другом формате сотрудничал практически со всеми представителями бандитских элит, которые руководили Донбассом до оккупации и де-факто готовили его для сдачи Путину", — заявил собеседник.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник. СМИ писали, что в результате взрыва Александр Тимофеев получил тяжелое ранение.