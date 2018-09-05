Убийство Захарченко - "Воскресшего" Тимофеева-"Ташкента" выписали из больницы

Александр Тимофеев ("Ташкент") после взрыва / Подконтрольнй боевикам сайт

Пострадавший во время взрыва в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке "глава Министерства доходов и сборов" группировки "ДНР" Александр Тимофеев по кличке Ташкент выписан из медучреждения.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости" со ссылкой на Эмиля Фисталя — директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака. Именно в этом учреждении Тимофеев проходил лечение.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Тимофеев с тяжелыми ранами был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали о его смерти. Однако позднее "Ташкент" появился на публике.