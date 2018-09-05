Синоптики спрогнозировали, в каких областях Украины будут грозы и шквалы

В среду и четверг в нашей стране будет непогода, предупредили в Укргидрометцентре / vk.com/typical_cherkassy

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду и четверг, 5-6 сентября, в западных, Винницкой и в большинстве южных областей нашей страны будет гроза, местами — шквалы 15-20 м/с.

В среду на востоке государства порывы ветра могут достигнуть скорости 15-18 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"5-7 сентября в Украине, кроме крайнего запада, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В среду и четверг в нашей стране будет непогода, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.